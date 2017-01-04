Калининградский аэропорт закрыли после аварийной посадки А320

Аэропорт Храброво в Калининграде временно — до 11:00 мск — закрыт из-за произошедшей там аварийной посадки пассажирского лайнера, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Калининградской области.

«При выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки», — уточнили в региональном управлении МЧС.

В сообщении говорится, что инцидент произошел накануне, 3 января, в 22:55. Соответствующая информация была получена Центром управления в кризисных ситуациях.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что на борту совершившего аварийную посадку самолета находились 167 пассажиров и семеро членов экипажа, из них три человека вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

В результате аварийного приземление у авиалайнера было повреждено шасси.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, идет осмотр места и опрос очевидцев.

Аэропорт Храброво сейчас работает по особому регламенту — каждый день с 06:00 до 23:00, а по ночам закрыт, поскольку там ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Соответственно, первый самолет сегодня, 4 января, должен был вылететь из Калининграда в 06:30 по местному времени (07:30 мск), но был отложен из-за закрытия.

До 11:00 мск из Храброво будут задержаны два вылета в Москву и один в Минск, а также перенесен один рейс из Москвы, один — из Минска и два — из Санкт-Петербурга.