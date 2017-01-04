СМИ узнали о задержании россиян по делу о теракте в Стамбуле

Среди задержанных по делу о стамбульском теракте 40 подозреваемых есть российские граждане, передает информагентство Dogan.

По его данным, подозреваемые были задержаны в провинции Измир, это девять мужчин, 11 женщин и 20 несовершеннолетних, включая выходцев из Дагестана и стран Средней Азии.

Ранее стало известно, что среди задержанных оказались члены трех семей, некоторые из них проживали в турецком городе Конья.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что личность исполнителя теракта, находящегося в бегах, установлена — однако при этом не уточнил, о ком идет речь. Террориста пытались поймать по горячим следам, но безуспешно.

Напомним, теракт был совершен в стамбульском ночном клубе Reina в районе Зейтинбурну, его жертвами стали 39 человек, включая гражданку России Нурану Гасанову.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью террористов было разобщение турецкого народа и попытка настроить турок друг против друга.