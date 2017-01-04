Калининградский аэропорт решили оставить закрытым до 13:00

Время закрытия калининградского аэропорта Храброво продлено ориентировочно еще на два часа, до 13:00 мск, в связи с аварийной посадкой А320, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Предполагалось, что к 10:00 все работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, но аварийные и восстановительные работы продолжаются. Несколько рейсов отменены, какие-то совмещены», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, накануне ночью при посадке в Калининграде прилетевший из Москвы А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси. На борту находились семь членов экипажа и 167 пассажиров, трое после инцидента обратились за медицинской помощью.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало по факту случившегося доследственную проверку с осмотром места происшествия и опросом очевидцев.

Из-за реконструкции посадочной полосы Храброво в настоящее время работает ежедневно с 06:00 до 23:00, а по ночам закрыт. Сегодня, 4 января, первый рейс из аэропорта должен был вылететь в 07:30 мск, однако в связи с произошедшим накануне инцидентом администрация авиаузла решила временно его закрыть.

На данный момент отменены два рейса из Москвы и два обратно, задерживаются два вылета в Санкт-Петербург и один в Москву, перенесены четыре рейса из Санкт-Петербурга и три из Москвы.