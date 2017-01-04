Минобороны ответило на обвинения ЦРУ в «выжигании» Сирии

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли.

По словам Конашенкова, таким заявлением Бреннан попытался подстелить «соломки на будущее», поскольку именно США во главе международной коалиции с 2012 года «методично разрушали инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения», передает РИА Новости.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что рано или поздно международной коалиции придется нести ответственность за свои действия в Сирии. «Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением соломки на будущее вряд ли спасет», — предупредил Конашенков.

Он заверил, что глава ЦРУ прекрасно осведомлен о реальных результатах действий РФ в Сирии. «Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России», — напомнил Конашенков.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США в интервью заявил, что Россия следует в Сирии тактике выжженной земли, и это обусловило большое количество жертв и разрушений.