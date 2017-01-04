«Рождественские математические встречи» проходят в Москве

С 4 по 6 января 2017 года в Москве, в Независимом московском университете, под председательством лауреата Филдсовской и Абелевской премий Пьера Делиня (Pierre Deligne) проходят «Рождественские математические встречи». В ходе конференции звучат доклады 24 лауреатов конкурсов «Молодая математика» и Фонда «Династия». С программой конференции и аннотациями докладов можно ознакомиться на странице НМУ.

29 декабря 2016 года жюри конкурса «Молодая математика России» под председательством Пьера Делиня и академика РАН Виктора Васильева назвало 14 лауреатов 2016 года.

В номинации «Аспиранты и молодые ученые без степени» победителями стали Яков Верёвкин, Денис Городков, Дмитрий Зубов, Егор Косов, Андрей Ляшик, Алексей Милованов и Антон Щёчкин из Москвы. Они ежемесячно с января по декабрь будут получать по 15 тыс. рублей с возможностью продления гранта на два года.

В номинации «Кандидаты и доктора наук» победителями конкурса стали Артём Авилов Елена Бунькова, Дмитрий Гайфулин, Антон Хорошкин и Константин Шрамов из Москвы, Анастасия Ставрова и Сергей Тихомиров из Санкт-Петербурга. Каждый из них в течение года будет получать ежемесячно по 26 тыс. рублей с возможностью продления гранта на два года.

Конкурс «Молодая математика России» – это конкурс молодых математиков России, принявший эстафету от конкурса Пьера Делиня (2005-2009) и конкурса Фонда Дмитрия Зимина «Династия» (2010-2015). Его целью является поддержка математики в России путем поддержки молодых ученых, специализирующихся в различных областях математики, расширения их научных и профессиональных контактов, а также путем формирования профессионального научного сообщества. Так как конкурс фонда «Династия» завершился в связи с ликвидацией фонда, то в настоящее время конкурс финансируется Сколтехом и из личных средств Дмитрия Борисовича Зимина, Пьера Делиня, Александра Герко, Антона Мурашова, Амира Алиева и др.

Стоит отметить, что все члены-корреспонденты РАН, избранные в Академию наук в 2016 году по специальности «математика» с ограничением возраста, были лауреатами этой премии: Александр Кузнецов – в 2005, Илья Шкредов – в 2007, Александр Гайфуллин – в 2009 и 2012, Максим Всемирнов – в 2010, Владимир Протасов – в 2010 и 2013 годах, Андрей Миронов – в 2010 и 2014 годах.