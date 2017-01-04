МВД подсчитало количество украинцев в России

В настоящее время на российской территории находятся порядка 2,5 млн граждан Украины, передает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Ольгу Кириллову.

По ее словам, из этих украинцев «более миллиона — выходцы из юго-восточных областей Украины».

Кириллова также уточнила, что с начала 2014 года «для определения своего правового положения обратились более 2 млн граждан Украины, из них за временным убежищем — более 442 тысяч, за разрешением на временное проживание — 411 тысяч».

Что касается трудоустройства мигрантов с Украины, то более 670 тысяч из них получили патенты а работу, а 175 тысяч — разрешения на работу.

Кроме того, более 230 тысяч украинских граждан сделали заявки на участие в российской государственной программе по добровольному переселению соотечественников в Россию.

Еще порядка 175 тысяч человек изъявили желание приобрести гражданство РФ.