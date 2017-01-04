Россиян предложили не пускать на Олимпиаду 2018 года

Бывший тренер российской женской олимпийской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее всю команду в полном составе, передает агентство dpa.

По словам Пихлера, «россиянам надо предоставить олимпийскую паузу и исключить» — в том случае, если подтвердятся обвинения комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Экс-тренер российской женской сборной, который сейчас тренирует шведок, признал, что в результате этой меры пострадают и невиновные спортсменки. «Но ни в каких других мерах смысла не будет», — заявил Пихлер, добавив, что «олимпийская пауза» даст россиянкам «время подумать».

О дисквалификации российских биатлонистов, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи, стало известно 22 декабря. Тогда сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) решил инициировать расследование в отношении 29 спортсменов из РФ и Союза биатлонистов России (СБР) в целом. В сообщении говорилось, что расследование коснется 29 биатлонистов, чьи имена фигурируют в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена.