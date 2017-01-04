Telegram дал 48 часов на удаление уже отправленных сообщений

Разработчики мессенджера Telegram в последней версии, уже загруженной пользователями в виде очередного обновления, добавили функцию удаления уже отправленных и прочитанных собеседником сообщений, говорится в блоге компании.

Такую процедуру пользователь может проделать с посланиями, отправленными в течение последних 48 часов. При удалении сообщения пропадут и у него самого, и у собеседника — даже если они к этому времени уже были им прочитаны.

В блоге компании поясняется, что таким образом разработчики пытаются помочь пользователям «избежать ошибок, допущенных в пятничный вечер».

Среди прочих «добавок» в обновлении 3.16 — функция отслеживания трафика приложения с дифференциацией на мобильный интернет и Wi-Fi, возможность возврата к концу переписки одной кнопкой и несколько новых «смайликов» в версии для Android.