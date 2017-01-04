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04 января 2017, 16:12
большой теннис Мария Шарапова

Кузнецова повторила рекорд Шараповой по общему количеству побед

Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Наташа Четверикова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова за свою карьеру достигла показателя в 601 победу — это уровень другой спортсменки из РФ, Марии Шараповой, пишет «Газета.ru».

Однако по количеству поражений на протяжении спортивной карьеры Шарапова в более выгодном положении по сравнению с Кузнецовой: на счету первой 145 проигрышей, на счету второй — 289.

Победу, позволившую Кузнецовой сравняться с Шараповой, она одержала во втором круге турнира в Брисбене, обыграв австралийку Дестини Айаву со счетом 6:4, 6:3.

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