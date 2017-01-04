Личность напавшего на стамбульский ночной клуб террориста установлена

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил об установлении личности исполнителя террористического акта, который был совершен в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь, передает Reuters.

Однако назвать имя или предоставить какие-либо другие сведения о нападавшем глава МИД Турции отказался.

Напомним, мужчина с автоматом напал на ночной клуб, застрелив сотрудника полиции, который обеспечивал охрану помещения, ворвался внутрь и открыл огонь по посетителям — их было более 700 человек.

МВД Турции сообщает о 39 погибших, среди которых одна россиянка, и 69 раненых. Террорист скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Ранее источник в полиции Турции сообщил журналистам, что нападавший предположительно является гражданином Киргизии Яхье Машраповым. В интернете даже была опубликована его фотография, однако официальных подтверждений этой информации так и не поступило. Впоследствии сам Машрапов дал интервью, в котором опроверг свою причастность к теракту.