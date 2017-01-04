Журналист установил скрытую причину гибели «Титаника»

Британский журналист Шенан Молони, в течение трех десятилетий занимавшийся изучением документов, связанных с крушением океанского лайнера «Титаник», выдвинул новую версию гибели судна, пишет газета The Independent.

Тщательно рассматривая фотографии «Титаника», Молони пришел к выводу, что в отсеке лайнера, где хранилось топливо, произошел пожар. Возгорание оставило темные пятна на корпусе судна.

Журналист считает, что команда «Титаника» пыталась потушить огонь на протяжении всего плавания, но безуспешно — корпус нагрелся до 1000 градусов Цельсия, пламя не утихало. Однако, утверждает Молони, информацию об инциденте тщательно скрывали: команде было строго запрещено рассказывать о пожаре пассажирам судна.

Журналист предположил, что воздействие высокой температуры сделало обшивку корабля уязвимой для внешнего воздействия, поэтому при столкновении с айсбергом она не выдержала.

Напомним, «Титаник» потерпел крушение в 1912 году. Из 2,5 находившихся на его борту пассажиров погибли свыше полутора тысяч человек.