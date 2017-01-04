Аварийная посадка А320 в Храброво стала поводом для уголовного дела

По факту аварийной посадки А320 авиакомпании «Аэрофлот» в калининградском аэропорту Храброво возбуждено уголовное дело, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

В сообщении уточняется, что дело заведено по ч.1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие установило, что пассажирский самолет, прибывший из Москвы, совершил в Калининграде аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломав переднюю стойку шасси.

«В связи с оказанием услуги по перевозке воздушным транспортом, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта Храброво», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, опрашивая очевидцев инцидента, пассажиров и членов экипажа пострадавшего самолета.