Новый вице-президент назвал первое дело Трампа во главе США

После вступления в должность президента США, которое состоится 20 января, Дональд Трамп собирается отменить начатую его предшественником Бараком Обамой реформу здравоохранения, передает Reuters.

Об этом журналистам сообщил избранный вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, Трамп собирается «сдержать обещание отменить Obamacare и заменить ее той реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки», — причем сделать это первой своей задачей на посту президента США.

Также Пенс заверил, что администрация Трампа намеревается выполнить все предвыборные обещания, данные в ходе президентской гонки. Ранее, в частности, сообщалось, что преемник Обамы собирается отменить до 70% принятых им законов и другого рода решений.