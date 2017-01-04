МИД Турции назвал дату переговоров по Сирии в Астане

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мавлют Чавушоглу назвал дату проведения переговоров по урегулированию сирийского конфликта — они состоятся 23 января в столице Казахстана Астане, передает Reuters.

Ранее министр сообщил, что 9-10 января в Турцию прибудут российские эксперты для обсуждения процесса подготовки к астанинским переговорам.

Напомним, ранее вопрос о проведении переговоров по сирийскому урегулированию именно в столице Казахстана был урегулирован между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера сошлись во мнении о том, что Астана как переговорная площадка может стать дополнением к Женеве, где уже обсуждается сирийский конфликт.

Решение Путина и Эрдогана поддержал также принимавший участие в телефонном разговоре президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Основой для переговоров станет резолюция, представленная Россией в Совет безопасности ООН и утвержденная им 1 января. В ней подчеркивается важность соблюдения всех достигнутых договоренностей о режиме прекращения огня в Сирии, а также готовность местных властей и оппозиции сесть за стол переговоров.