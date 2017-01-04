МИД Турции назвал дату приезда экспертов из РФ по сирийскому вопросу

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил, что российские эксперты прибудут в Турцию 9-10 января, чтобы обсудить ход подготовки к переговорам по сирийскому урегулированию, передает Reuters.

Напомним, на середину января в столице Казахстана Астане запланированы переговоры с участием представителей России, Турции и Ирана.

Ранее Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН свой проект резолюции по урегулированию сирийского конфликта, в котором отмечается важность установления режима прекращения огня, а также готовности властей и различных оппозиционных группировок к проведению мирных переговоров.

1 января стало известно, что Совбез ООН принял российскую резолюцию.

29 декабря были подписаны документы, которые легли в основу этой резолюции, — о прекращении огня в Сирии, а также о намерении ее властей и оппозиции приступить к мирным переговорам по урегулированию конфликта.