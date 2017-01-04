Минобороны показало авиацию «Адмирала Кузнецова» в действии

На видеоканале российского оборонного ведомства в YouTube появилась видеозапись, на которой продемонстрирована работа авиации, базирующейся на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море у берегов Сирии.

Напомним, ранее источник, близкий к министерству обороны, сообщил, что «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут завершить средиземноморский поход, продолжающийся с октября, в январе 2017 года.

Предполагается, что оба судна вернутся в Североморск — место базирования Северного флота РФ.

В ноябре глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что впервые в истории российского Военно-морского флота тяжелый авианесущий крейсер принял участие в боевых действиях: «Адмирал Кузнецов» наносил удары по действующим в Сирии террористам.