В автокатастрофе погиб организатор олимпиадного движения Виталий Арнольд

Сегодня, 4 января 2017 года, в автокатастрофе на Новорижском шоссе погиб один из создателей Московского центра непрерывного математического образования, Летней школы в Дубне, известный организатор олимпиад школьников и внешкольного математического обучения, просветитель, учитель информатики гимназии №1543 в Москве Виталий Арнольд. Об этом сообщили редакции «Полит.ру» его друзья.

«Трудно представить более сильную боль, чем его потеря», – отмечается на сайте МЦНМО. «Тот самый человек с большой бородой, который снимал на видео все лекции Зализняка. …Он последние годы присылал мне все видеолекции на расшифровку», – написал в Фейсбуке лингвист Дмитрий Сичинава.

«Погиб математик Виталий Арнольд, живо интересовавшийся и литературным олимпиадным движением. Все время бывал на наших лекциях и занятиях, задавал честные и острые вопросы, помогал лучше увидеть и понять то, что скрывалось от наших собственных глаз. Борода, очки, незабываемый голос, всегдашняя готовность немедленно взметнуться и кинуться в бой за какую-то самую важную правду. Поверить не могу, что больше никогда», – такими были слова памяти в Фейсбуке учителя литературы Сергея Волкова.

«Когда мы были школьниками, конечно, мы не во всем его принимали, как сложно бывает принять человека с яркой индивидуальностью, которая то и дело задевает границы других людей. Тем более учителя. Потом школа закончилась, шли годы, я взрослел, постоянно пересекался с ним на разных олимпиадах, и я все лучше видел ту гигантскую работу, которую делал Виталий Дмитриевич для олимпиадного движения, для просвещения вообще, для общественного блага, уж простите за казенщину. Невозможно теперь представить это все без его участия ― и без той самой яркой индивидуальности, чего уж там. Огромная потеря, огромное горе. Сил родным и близким», – говорится в Фейсбуке антрополога, учителя истории Даниила Поспелова.

Виталий Дмитриевич Арнольд родился 4 октября 1968 года. Он – выпускник 57-ой московской школы и МИСиСа. Он – племянник выдающегося математика Владимира Игоревича Арнольда и собрал много воспоминаний о своем дяде и всем роде Арнольдов. Виталий вкладывал много сил в то, чтобы лучшие работы по математике, преподаванию математики, научные и научно-популярные лекции и другие ценные материалы публиковались в открытом доступе в Интернете. У Виталия остались жена Наталья, дочь Евгения и сын Михаил. «Полит.ру» выражает свои искренние соболезнования родным и друзьям Виталия Дмитриевича.