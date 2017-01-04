Легендарный советский летчик-испытатель и космонавт умер в Подмосковье

Игорь Волк — первый командир отряда космонавтов, проходивших подготовку к полетам на советском многоразовом космическом корабле «Буран», — скончался 3 января в Подмосковье на 80-м году жизни, сообщает официальный портал городского округа Жуковский. Причины смерти не уточняются.

Игорь Волк родился 12 апреля 1937 года в Змиеве Харьковской области, в 1954 году окончил Курский аэроклуб, в 1956 году досрочно стал выпускником Кировоградского военного авиационного училища летчиков.

Проходил службу в истребительной авиации войск ПВО СССР, откуда в 1963 году ушел в запас в звании капитана и перешел в летчики-испытатели. В 1965 году Игорь Волк окончил школу летчиков-испытателей, в 1969 году — Жуковский филиал Московского авиационного института.

Проводил сложнейшие испытания — включая испытания на штопор — сверхзвуковых боевых самолетов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27 и многих других.

В отряд космонавтов был включен в 1978 году, готовился к полету на многоразовом космическом корабле «Буран» (полет не состоялся, поскольку программа была сначала приостановлена, а потом закрыта из-за развала СССР).

Возглавил отряд летчиков-испытателей №1 комплекса «А» Летно-испытательного центра Летного исследовательского института имени Громова.

Побывал в космосе 17-29 июля 1984 года в качестве космонавта-исследователя корабля «Союз Т-12». Персональный позывной — «Памир-3».

Сразу после приземления участвовал в испытании пилота на возможности управления воздушными судами под влиянием недавнего нахождения в условиях невесомости — пилотировал вертолет и самолеты Ту-154 и МиГ-25 с Байконура в Ахтубинск и обратно.