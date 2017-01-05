Администрация Порошенко ответила на призыв к компромиссу по Донбассу

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев разместил свой официальный ответ на статью украинского миллиардера Виктора Пинчука с предложением в адрес Киева пойти на компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я не могу согласиться с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности. Страхи и слабость — плохие советники. Они подогревают аппетиты России», — сказано в заявлении.

При этом Елисеев отметил, что Киев поддерживает проведение в регионе местных выборов на основании украинского закона и стандартов ОБСЕ. Администрация украинского лидера отвергла возможность «торговли территориями» со стороны Украины.

Елисеев заявил, что Киев не откажется от европейской и евро-атлантической интеграции Украины. «Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика на Украине, который бы решился призвать к такому резкому развороту», — пояснил он.

Отметим, Пинчук разместил свою статью в американском издании The Wall Street Journal.