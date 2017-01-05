Авиакомпания опровергла сближение лайнера с самолетом НАТО

В авиакомпании «Аврора», которой принадлежал рейс, летящий с Сахалина и Курилы, опровергли сообщения об опасном сближении их судна с, предположительно, самолетом НАТО.

«Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было»,— отметил источник РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что российский пассажирский самолет Bombardier в ночь на 5 января был вынужден предпринять экстренное снижение из-за опасного сближения с иностранным военным самолетом, который вторгся в воздушный коридор лайнера. Диспетчеры якобы сообщили, что этот самолет принадлежал силам НАТО.