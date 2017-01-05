Российская биатлонистка выступит за Южную Корею

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова после получения гражданства Южной Кореи сможет представлять эту страну на международных выступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В.Н. Бучина.

«Появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела, и теперь спортсменка будет представлять Южную Корею на международных стартах», - сказано в сообщении.

Отметим, что Аввакумова завоевывала медали на чемпионате России и этапах кубка страны. Спортсменка имеет также золото чемпионата мира по летнему биатлону и серебряная медаль Универсиады-2015.