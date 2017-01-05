Самолет НАТО сблизился с лайнером РФ в районе Курил

Военный самолет, который мог принадлежать одной из стран НАТО, сегодня ночью опасно сблизился с российским пассажирским лайнером Bombardier. Рейс следовал с Сахалина на Курилы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — отметил он.

Источник пояснил, что самолет несанкционированно пересек воздушный коридор лайнера, в связи с чем «было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета, чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе».

Диспетчерам так и не удалось установить связь с экипажем военного самолета. Однако им удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика, который подтвердил, что борт относится к воздушным судам блока НАТО.

Пока комментариев от официальных лиц по этому поводу нет.