Власти Турции приготовились арестовать 380 бизнесменов по делу Гюлена

Власти Турции подготовили ордер на арест 380 бизнесменов по делу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают ответственным за попытку госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время имена тех, кто будет арестован, не уточняются.

По данным журналистов, всех попавших в список бизнесменов заподозрили в финансовой поддержке Гюлену.

Как уточняет Anadolu, прокуратура также потребовала провести обыски в домах и на местах работы подозреваемых.

Ранее сегодня сообщалось, что по делу о госперевороте арестованы два топ-менеджера Dogan Holding, которому принадлежит газета Hurriyet и телеканал CNN Turk. Возможно, речь идет о главном юрисконсульте Эреме Тургуте Ючеле и бывшем генеральном директоре Яхья Юздиене.