Омбудсмен рассказала о судьбе Ильдара Дадина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Ильдар Дадин прибудет на новое место отбывания наказания 9–10 января. Ее слова передает «Интерфакс».

По словам Москальковой, пока колония, в которую попадет Дадин, не указана в нормативных актах. По прибытии активист сможет связаться с родными по телефону, рассказать о своем самочувствии и озвучить пожелания «по бытовым вопросам», пообещала она.

Москалькова отметила, что весь декабрь Дадина этапировали на новое место, однако пришлось сделать несколько остановок. Активист находился в СИЗО с 29 декабря по 2–3 января из-за новогодних праздников.

Стоит отметить, что 4 декабря заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил жене Ильдара Дадина Анастасии Зотовой, что ее муж «в данный момент в поезде». А некая Любовь Волкова рассказала Зотовой, что активист находится в ИК-5 Алтайского края. Но в ОНК, как утверждает Зотова, эту информацию не подтвердили. «Таким образом, поступающие сведения друг другу противоречат», — написала она.