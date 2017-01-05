Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2015 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года.

Курс доллара достигал отметки в 59,74 рубля. Впоследствии курс валюты скорректировался до отметки в 59,81 рубля.

Стоит отметить, что накануне торги закрылись, когда значение курса доллара составляло 60,46 рубля.

Отметим, что в последний раз доллар стоил менее 60 рублей на торгах 31 июля 2015 года. Тогда минимальный курс достигал 59,88 рубля.

Сегодня также зафиксировано падение биржевого курса евро — до отметки в 62,67 рубля.