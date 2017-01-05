Австриец выиграл КМ по биатлону в Германии

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Как передает ТАСС, он пришел к финишу через 27 минут 26,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

На втором месте оказался чех Михал Шлезингр (+10,8; 1), на третьем - итальянец Доминик Виндиш (+40,3; 1).

Впервые на КМ лидер общего зачета француз Мартен Фуркад не смог завоевать медаль. Он пришел к финишу лишь седьмым.

Россиянин Дмитрий Малышко пришел 11-м (+1.01,7; 1), Максим Цветков - 13-м (+1.05,5; 2), Антон Бабиков - 18-м (+1.15,6; 1), Антон Шипулин - 24-м (+1.34,5; 3), Юрий Шопин - 33-м (+1.49; 2) Матвей Елисеев - 95-м (+4.22,5; 6).