05 января 2017, 13:07
В Турции задержаны топ-менеджеры из холдинга-владельца Hurriyet
Турецкая полиция 5 января провела обыски и задержала главного юрисконсульта и бывшего генерального директора Dogan Holding. Этому холдингу принадлежат газета Hurriyet и телеканал CNN Turk. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу холдинга.
В настоящее время имена задержанных держатся в секрете.
По данным Yeni Şafak, были задержаны юрисконсульт Эрем Тургут Ючел и бывший директор Яхья Юздиене.
По информации Reuters, правоохранительные органы проверяли Dogan Holding на причастность к действиям проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого ранее обвинили в попытке госпереворота в стране.
При этом в Dogan заявили, что холдинг продолжает работу в обычном режиме. В Dogan Holding отрицают связь с Гюленом.
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