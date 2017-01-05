В Турции задержаны топ-менеджеры из холдинга-владельца Hurriyet

Турецкая полиция 5 января провела обыски и задержала главного юрисконсульта и бывшего генерального директора Dogan Holding. Этому холдингу принадлежат газета Hurriyet и телеканал CNN Turk. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В настоящее время имена задержанных держатся в секрете.

По данным Yeni Şafak, были задержаны юрисконсульт Эрем Тургут Ючел и бывший директор Яхья Юздиене.

По информации Reuters, правоохранительные органы проверяли Dogan Holding на причастность к действиям проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого ранее обвинили в попытке госпереворота в стране.

При этом в Dogan заявили, что холдинг продолжает работу в обычном режиме. В Dogan Holding отрицают связь с Гюленом.