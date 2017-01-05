Турция усомнилась в необходимости присутствия коалиции США на своей базе

Власти Турции начали сомневаться в необходимости присутствия сил коалиции во главе с США на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщает Reuters.

Анкара изменила свое решение после того, как разочаровалась из-за отсутствия поддержки со стороны США своих операций в Сирии.

При этом заместитель премьер-министра Вейси Кайнак сообщил, что вопрос о присутствии США на базе находился на повестке дня правительства.

Летом 2016 года власти Турции заявляли, что Россия не сможет использовать в своих целях авиабазу Инджирлик, поскольку она находится под контролем НАТО.