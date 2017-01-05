Вышедшую на ночную прогулку Елизавету II пытался застрелить охранник

Королеву Великобритании Елизавету II, вышедшую прогуляться ночью из-за бессонницы, едва не застрелил охранник Букингемского дворца. Об этом пишет Independent.

По словам самого охранника-гвардейца, он увидел в темноте некую фигуру и подумал, что на территорию дворца пробрались посторонние. Испугавшись, мужчина крикнул: «Кто это?», и лишь потом понял, что это королева.

«Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас», — сказал охранник. Елизавета II ответила: «Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять».