Разведка США заявила о причастности Кремля к хакерским атакам

Американское разведывательное сообщество полагает, что хакерские атаки на сервер Демократической партии США перед президентскими выборами осуществлялись с разрешения высшего руководства России. Об этом сообщается на сайте сената.

Данную версию поддержали директор национальной разведки США Джеймс Клеппер, заместитель министра обороны по разведке Марсель Леттре и глава Агентства нацбезопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс.

Сенатский комитет по делам вооруженных сил получил данный документ в свое распоряжение 5 января.

«Согласно нашей оценке, только самые высокопоставленные официальные лица могли санкционировать недавние хищения и огласку данных, связанных с выборами», — заявили авторы доклада. Их выводы, как подчеркнули в сообществе, основаны на «масштабе и важности целей атаки».