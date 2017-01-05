В турецком Измире прогремел взрыв

В турецком городе Измир, который располагается на западе страны, произошел взрыв. Об этом сообщает CNN Turk.

Взрывное устройство сработало рядом со зданием суда.

При взрыве пострадали минимум три человека.

В настоящее время информация о погибших уточняется. На месте происшествия работают отряды скорой помощи.

К настоящему моменту ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отметим, ранее стало известно о взрыве в сирийском городе Джабла. Данных о погибших при взрыве также пока нет.