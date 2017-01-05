05 января 2017, 16:45
В турецком Измире прогремел взрыв
В турецком городе Измир, который располагается на западе страны, произошел взрыв. Об этом сообщает CNN Turk.
Взрывное устройство сработало рядом со зданием суда.
При взрыве пострадали минимум три человека.
В настоящее время информация о погибших уточняется. На месте происшествия работают отряды скорой помощи.
К настоящему моменту ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Отметим, ранее стало известно о взрыве в сирийском городе Джабла. Данных о погибших при взрыве также пока нет.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое