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05 января 2017, 17:16
взрыв Турция

Полиция Турции ликвидировала двух подозреваемых в теракте в Измире

Полиция Турции
Полиция Турции
tvc.ru

Турецким полицейским в ходе перестрелки удалось ликвидировать двух предполагаемых террористов, причастных к теракту в Измире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В настоящее время полиция ведет розыск третьего организатора террористического акта.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство в Измире сработало рядом со зданием суда. Пострадавшими при взрыве признали трех человек, данных о погибших нет. Пока ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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