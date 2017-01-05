Полиция Турции ликвидировала двух подозреваемых в теракте в Измире

Турецким полицейским в ходе перестрелки удалось ликвидировать двух предполагаемых террористов, причастных к теракту в Измире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В настоящее время полиция ведет розыск третьего организатора террористического акта.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство в Измире сработало рядом со зданием суда. Пострадавшими при взрыве признали трех человек, данных о погибших нет. Пока ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.