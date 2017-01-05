США ввели санкции против сына бен Ладена

Госдепартамент США включил в список международных террористов Хамзу бен Ладена, который является сыном лидера группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, против бен Ладена-младшего были введены санкции. Ему запрещено иметь собственность и активы в стране, а жителям США запрещено вступать с ним в деловые отношения.

Госдеп напомнил, что сын бен Ладена был официально объявлен членом «Аль-Каиды», а позднее в своем обращении призвал совершать террористические атаки против столиц западных стран. Впоследствии сын бен Ладена открыто выражал угрозы в адрес США.

Аналогичные меры будут предприняты в отношении Ибрагима аль-Банны, члена «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», который является приближенным к главарям группировки.