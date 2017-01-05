«Нафтогаз» признал риск прекращения транзита газа из РФ

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине будет тяжело не утратить статус транзитной страны для российского газа.По его словам, решить проблему может привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой страны. С таким заявлением Коболев выступил в интервью «5 каналу».

«Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется», — сказал он.

Однако глава «Нафтогаза» допустил, что Россия все же может отказаться от транзита газа через Украину, если будут успешно реализованы проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». По его словам, после запуска данных проектов российский газ будет дороже обходиться европейскому потребителю.