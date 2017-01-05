Обама заявил о закладке нового фундамента для США

Американский лидер Барак Обама заявил во время обращении к народу, что действующей администрации удалось заложить «новый фундамент» для США.

«В этот момент, когда я готовлюсь передать эстафетную палочку и стать обычным гражданином страны, я могу с гордостью сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», — сказано в послании нынешнего главы США на сайте Белого дома.

Обама заявил, что он уверен в первых шагах США по преодолению неравенства.

Действующий президент назвал еще одним достижением сокращение военного присутствия в Афганистане и Ираке.

Однако, как отметил американский лидер, «несмотря на невероятные успехи в экономике, достигнутые за восемь лет», остается «еще много работы».