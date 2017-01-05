На Крымском мосту наполовину завершены свайные работы

При строительстве Крымского моста на морских и сухопутных участках свайные работы завершены на 50%. Об этом сообщается на сайте информационного центра «Крымский мост».

На сегодняшний день почти 3,5 тысячи из запланированных более семи тысяч свай погружены на глубину от 12 до 90 метров.

«Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) — на 50 процентов, по трубчатым — а таких по проекту почти 5,5 тысяч — более чем на 40 процентов», — отчитались строители.

Полностью готовы более 210 опор моста, собрано свыше 4,5 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетов.