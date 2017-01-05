НАТО опровергло сближение своего самолета с лайнером РФ

Представитель НАТО заявил, что воздушные судна альянса не пролетали в районе Сахалина и Курил в момент полета российского авиалайнера. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом регионе не было самолетов под командованием НАТО», — отметили в альянсе.

Ранее СМИ сообщили о том, что следовавший с Сахалина на Курилы российский пассажирский самолет был вынужден резко снизиться после того, как на опасном от него расстоянии пролетел военный самолет, предположительно, принадлежащий НАТО. Впоследствии авиакомпания-владелец самолета «Аврора» опровергла сообщения об опасном сближении.