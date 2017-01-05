СМИ сообщили о намерении Трампа сократить число спецслужб США

Избранный президент США Дональд Трамп может пойти на сокращение численности спецслужб США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу.

В частности, сокращения пройдут в Центральном разведывательном управлении США и в офисе директора национальной разведки.

«На взгляд команды Трампа, разведывательный мир становится совершенно политизированным. Они все должны "похудеть". Цель будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют», — рассказал источник.

Участвовать в реализации реформы будут экс-глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который станет советником по национальной безопасности, а также республиканец Майк Помпео, который претендует на пост главы ЦРУ.