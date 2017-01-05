Китай начал производить устойчивую к огню и воде бумагу

Китайским ученым удалось изобрести бумагу, которая имеет защиту как от воды, так и огня. Об этом сообщает Shanghai Daily.

Бумага может выдерживать температуру до 200 градусов по Цельсию. Также материал отталкивает воду, даже если его верхний слой поврежден. Бумага обладает устойчивостью к пятнам от молока, кофе, сока или чая, при этом является гибкой и прочной.

Идея такого материала принадлежит профессору Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе. Он уже решил запатентовать бумагу.

Сам ученый считает, что бумагу можно использовать при размещении рекламных материалов вне помещений, так как она выдержит воздействие дождя и смога.