В Петербурге дальнобойщики перекрыли платную трассу

В Петербурге дальнобойщики перекрыли въезд на платную скоростную магистраль Западный скоростной диаметр, протаранив половину пропускных пунктов на трассе. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Кроме того, водители фур заблокировали часть въездов, что привело к пробке на на Благодатной улице.

Как сообщает радиостанция, так дальнобойщики выразили свой протест против взимания платы за проезд по трассе.

«Новости Санкт-Петербурга» передают, что акцию организовали активисты Объединения перевозчиков России, которое возглавляет Андрей Бажутин. Оно было создано в апреле 2016 года для борьбы с введением системы «Платон».

Впоследствии местная полиция задержала одного из водителей грузовых фур. Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин.

Как передает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «в действиях протестующих усматривается нарушение статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)».