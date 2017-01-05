СМИ сообщили о двух погибших при взрыве в Измире

При взрыве заминированного автомобиля в турецком городе Измир на западе страны погибли два человека. Об этом сообщает Anadolu.

Жертвами теракта стали полицейский и сотрудник районного суда, неподалеку от которого произошел взрыв. Кроме того, как минимум 10 человек пострадали.

«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв», - пояснил губернатор Измира.

В данный момент в Турции решено ввести запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.

Ранее сообщалось, что полиции в ходе перестрелки удалось ликвидировать двоих подозреваемых в теракте, третий пособник объявлен в розыск.