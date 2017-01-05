05 января 2017, 18:16
СМИ сообщили о двух погибших при взрыве в Измире
При взрыве заминированного автомобиля в турецком городе Измир на западе страны погибли два человека. Об этом сообщает Anadolu.
Жертвами теракта стали полицейский и сотрудник районного суда, неподалеку от которого произошел взрыв. Кроме того, как минимум 10 человек пострадали.
«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв», - пояснил губернатор Измира.
В данный момент в Турции решено ввести запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.
Ранее сообщалось, что полиции в ходе перестрелки удалось ликвидировать двоих подозреваемых в теракте, третий пособник объявлен в розыск.
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