05 января 2017, 13:40
Власти Турции установили связи организатора теракта в ночном клубе
Властям Турции удалось выяснить, с кем был связан подозреваемый в организации теракта в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.
Сам террорист, скорее всего, является уйгуром и может скрываться за границей.
Он действовал один, однако, помощь террористу могла быть оказана в организации нападения.
Напомним, при теракте в ночь на 1 января погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.
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