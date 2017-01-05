Власти Турции установили связи организатора теракта в ночном клубе

Властям Турции удалось выяснить, с кем был связан подозреваемый в организации теракта в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

Сам террорист, скорее всего, является уйгуром и может скрываться за границей.

Он действовал один, однако, помощь террористу могла быть оказана в организации нападения.

Напомним, при теракте в ночь на 1 января погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.