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06 января 2017, 16:49
интернет

AliExpress временно прекратил экспресс-доставку в Россию

AliExpress
AliExpress
Скриншот сайта

Китайский интернет-ретейлер AliExpress из-за проблем с таможенным оформлением приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через логистическую компанию SPSR, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на текст письма AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу. «Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка — SPSR" и "AliExpress доставка без забот — прежде всего" в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», — говорится в официальном письме компании.

В этой связи AliExpress просит продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были доставить в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах получения. При этом уже поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек.

Ранее, в конце декабря, российские пользователи пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По их словам, предназначенные им бандероли неделями находились на таможне во Внуково. Трудности связывали с масштабной распродажей на AliExpress, прошедшей 11 ноября.

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