Глава Генштаба Сирии поблагодарил Россию за «основную роль» в победах

Глава Генштаба Сирии Али Айюб в ходе сеанса видеосвязи со своим российским коллегой Валерием Герасимовым заявил, что поддержка российских Воздушно-космических сил (ВКС) сыграла «основную роль» в победах сирийской армии, передает «Интерфакс».

Айюб подчеркнул, что эти победы «проложили путь к соглашению о прекращении боевых действий и создали соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии».

В свою очередь, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что «успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта».

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ сообщил, что российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинет Средиземное море в рамках сокращения группировки войск Министерства обороны России в Сирии. Вслед за «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет атомный ракетный крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли. Валерий Герасимов отметил, что сокращение группировки российских войск в Сирии происходит в соответствии с решением верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.