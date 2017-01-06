Глава Пентагона назвал Путина причиной плохих отношений между РФ и США

Эштон Картер, который после вступления Дональда Трапма на пост президента США покинет пост главы Пентагона, обрушился в критикой в адрес президента России Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal.

По словам Картера, желание России отстаивать свои интересы в мире «в течение нескольких лет оно только возросло». При этом он высказал мнение, что Путин определяет успешность своей политики по «степени дискомфорта», создаваемого им «во всем остальном мире». «Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами», — констатировал Картер.

Глава Пентагона отметил, что одной из целей политики России якобы является стремление расколоть НАТО и отделить страны от альянса.

Отдельно Эштон Картер отметил операцию России в Сирии. По его словам, Россия не сделала ничего для борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Вместо этого, Россия вместе с сирийским правительством сражается «против умеренной оппозиции».

WSJ отмечает, что оценка действий России в Сирии и за ее пределами, которую дает Картер, резко контрастирует с позицией избранного президента Дональда Трампа.