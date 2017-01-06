В Пентагоне заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция в Сирии уничтожила одного из главарей террористов в Сирии Махмуда аль-Исауи, отвечавшего за пропаганду, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб контртеррористической операции.

Боевика группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ликвидировали в городе Ракка 31 декабря 2016 года. До переезда в Сирию он курировал вопросы информации и разведки в иракской Эль-Фаллудже.

По информации штаба операции, в Ракке Аль-Исауи «следил за передачей приказов и переводами финансовых средств между контролируемыми ИГ районами и ее главарями, поддерживая также работу пропагандистских и разведывательных структур».

Боевик также организовывал поездки членов группировки за границы зоны конфликта, где они занимались координацией операций.

Ранее, 4 января, в Пентагоне сообщили об уничтожении трех главарей ИГ в Ираке. Боевики были ликвидированы в декабре 2016 года. Кроме того, в 30 декабря сообщалось о ликвидации одного из влиятельных полевых командиров ИГ Эбу Хусена Тунуси. Отмечалось, что он убит в Сирии в результате бомбардировки турецких ВВС в районе города Аль-Баб.