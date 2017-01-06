ВМФ РФ разрешили швартоваться у берегов Филиппин «в любое время»

Президент Родриго Дутерте предложил российским кораблям швартоваться в портах Филиппин «в любое время», сообщает Reuters.

«Мы приветствуем наших русских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время для чего бы то ни было, для пополнения запасов или как наш союзник, чтобы защитить нас», — цитирует агентство слова руководителя страны.

Отмечается, что эти слова Родриго Дутерте последовали после заявления российского посла Игоря Ховаева о готовности России поставить Филиппинам оружие. Кроме того, пресс-секретарь президента Филиппин заявлял, что страна открыта для совместных военно-морских учений с Россией.

Ранее в пятницу агентство РИА Новости сообщило, что Родриго Дутерте осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в настоящее время находится в порту Манилы. Президент Филиппин поднялся на борт в сопровождении заместителя командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирала Михайлова, а также посла России Игоря Ховаева.

Агентство уточняло, что «Адмирал Трибуц» и танкер ВМФ «Борис Бутома» прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также для посещения представителей Вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.