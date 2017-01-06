В Севастополе пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг

В центре Севастополя неизвестный агрессивный мужчина попытался сжечь российский флаг, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в Артиллерийской бухте в центре города. Мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, после чего охранники вызвали полицию. Прибывшим на место стражам порядка мужчина оказал активное сопротивление: вырываясь, он продолжал выкрикивать оскорбления и несколько раз ударил одного из стражей порядка.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, полиция столкнулась с таким «агрессивным нападением» «впервые» за последние 2,5 года. По словам собеседника, от мужчины шел «целый поток оскорблений». По словам очевидцев, мужчина был «явно не в себе». При этом от него «шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя».