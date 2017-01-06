Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

В ночь на 6 января температура воздуха в Москве на базовой метеостанции опустилась до отметки минус 24,7 градуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр РФ. По данным синоптиков, прошедшая ночь стала ​наиболее холодной в Москве с начала этой зимы.

В некоторых районах Подмосковья минувшей ночью было еще холоднее. Так, в Дмитрове, по данным Гидрометцентра, температура опустилась до минус 26,8 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее несколько дней морозы в столичном регионе усилятся, и столбики термометров приблизятся к отметке в минус 30 градусов. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, с 6 по 10 января в Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской и Владимирской областях ожидается «аномально холодная погода». Среднесуточная температура в этих регионах будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Метеорологи предупреждали, что к концу недели 6-8 января в московском регионе заметно похолодает. В связи с похолоданием глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в столице в местах массовых гуляний полевые кухни.

Предыдущий температурный минимум в Москве был зафиксирован 16 декабря. Тогда он составил минус 18,9 градуса.