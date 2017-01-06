СМИ узнали о посредниках между российскими хакерами и WikiLeaks

Разведслужбы США установили, кто именно из граждан России передал WikiLeaks украденные электронные письма из штаба Демократической партии США во время предвыборной гонки 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с секретным докладом разведки.

Имена россиян, подозреваемых в причастности к вмешательству в выборы, телеканал не приводит.

Ранее американское разведывательное сообщество заявило, что хакерские атаки на сервер демпартии США перед президентскими выборами осуществлялись с разрешения высшего руководства России. Данную версию поддержали директор национальной разведки США Джеймс Клеппер, заместитель министра обороны по разведке Марсель Леттре и глава Агентства нацбезопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс. Сенатский комитет по делам вооруженных сил получил данный документ в свое распоряжение 5 января.

В декабре 2016 года газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила о неких посредниках, которые могли снабжать WikiLeaks письмами из штаба бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По данным издания, эти люди были «в шаге от правительства». При этом издание подчеркивало, что нет никаких свидетельств, что именно в Кремле курировали влияние на президентские выборы в США.